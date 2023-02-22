Trabzon'da depremzede çocuklar için ana sınıfları oluşturuldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Adıyaman'dan kente gelen ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Sultan Bayezid Yurdu'nda kalan 10 yaşındaki Ali Kerem Balcı'nın doğum günü olduğunu öğrendi.

Polis ekipleri ve Amasya Gençlik Merkezi çalışanları, Ali Kerem için sürpriz kutlama etkinliği düzenleyerek yaş pastayla odasına gitti. Ekipler, pastasındaki mumları üfleyen çocuğun doğum gününü kutladı.

Ali Kerem Balcı, "10 yaşındayım, bu en güzel doğum günümdü, teşekkür ediyorum. Herkesi çok seviyorum, çok güzel bir doğum günü partisiydi." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Sultan Bayezid Yurdu'nda 81 depremzede aileyi misafir ettiklerini söyledi.

Çocukları mutlu etmenin kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Öztürk, "Çocuğumuzun doğum gününe iştirak ettik. Küçük bir hediyemizi sunduk. Yurdumuzda onları misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Onlar bizim misafirlerimiz, başımızın tacı. Elimizden geldiğince onlara yardım için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Balcı ailesinin evlerinin ağır hasarlı olmasından dolayı 1 hafta önce kente geldiği öğrenildi.