Toplumsal anayasa çağrısı

Başkan Erdoğan, Meclis'in açılış töreninde "Bu özlemi daha fazla geciktirmeyelim" diyerek anayasa çağrısı yaptı: "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı anayasasına kavuşturmak için her türlü uzlaşmaya açığız. Tüm kesimi davet ediyoruz."

Yeni yasama dönemi 1 Ekim itibarıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in açılış töreninde vekillere hitap ederek, şu tarihi mesajları verdi:

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

TBMM'nin 28. dönem 2. yasama yılının özellikle ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gazi Mustafa Kemal'in 29 Ekim 1923 günü Meclis kürsüsünde dile getirdiği şu ifadeleri sizlere hatırlatmak istiyorum: 'Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında suizanda bulunanların ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak insanlar olduğunu pek güzel ispat etmiştir. Milletimiz, haiz olduğu evsaf ve liyakatini, hükümetinin yeni ismiyle cihan-ı medeniyete daha çok suhuletle izhara muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.'

15 TEMMUZ DÖNÜM NOKTASI

VESAYET GERİDE KALDI: TBMM'nin ilki milli mücadele ikincisi 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ile şereflenmiştir. Artık Meclisin kapısına kilit vurulduğu, milletvekillerinin istiskale maruz bırakıldığı, başbakanların ve bakanların idam sehpasına gönderildiği, vesayetin milli iradeyi hiçe saydığı dönemler geride kalmıştır. Meclisimiz ve milletimizle omuz omuza vererek hep birlikte yazdığımız '15 Temmuz Destanı', bu bakımdan bir dönüm noktasıdır.

BU ÖZLEMİ GECİKTİRMEYELİM

ANAYASA MESAJI: Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. Türkiye'yi, 12 Eylül darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak hepimizin en öncelikli sorumluluğudur. 41 yıllık tarihinde uğradığı irili ufaklı 20'den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu anayasanın 2023'ün Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Yeni anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacağız.

OTURUP TARTIŞALIM: Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağırımıza katılmaya davet ediyoruz. Darbecilerin direktifi olarak değil, gerçekten milli, yerli, sivil, vizyoner bir anayasa isteyen herkes bu çağrının muhatabıdır. 15 Temmuz'da darbecilerin silahlarına meydan okuyan millet, demokrasi mücadelesini sivil anayasayla taçlandırmayı hak ediyor. Bu özlemi daha fazla geciktirmeyelim, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını yeni anayasayla taçlandıralım.

KONUT TESLİMİ BAŞLIYOR

DEPREM BÖLGESİ: Yapımına fiilen başladığımız konut sayısı 200 bini, yerinde dönüşüm için başvuranların sayısı ise 212 bini geçti. Yakında inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlıyoruz. Bölgede kurulan 186 bin konteynerde 600 bine yakın vatandaşımız barınıyor. Yaklaşık 327 bin hanedeki 1,3 milyon vatandaşımızın yararlandığı kira yardımı ve diğer yöntemlerin devreye alınmasıyla açıkta kimse kalmadı.

TEHDİT OLMAKTAN ÇIKACAK

ANKARA'DAKİ SALDIRI: Terör belasını ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarmak istiyoruz. İçeride ve dışarıda son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu sabah emniyet birimlerimizin vaktinde müdahalesiyle iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır.

BİR GECE ANSIZIN: Güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma stratejimiz baki. Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz.

ALTIN PORTAKAL TEPKİSİ: Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kastedenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz. Kültür-sanat gibi insanı yücelten ortak değerlerin, istismar alanı haline dönüşmesine karşı çıkması hayati önemlidir.

29 EKİM İKRAMİYESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Başkan Erdoğan ile görüşmelerinde 29 Ekim'de emeklilere ikramiye verilmesi konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımız konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlarla da görüşüyor. İleriki günlerde inşallah hayırlara vesile olan bir cevap bulunur" dedi. Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin ortak adayı olup olmadığı, hangi illerde ortak adım atılacağına dair bir anlaşma sağlanıp sağlanmadığı sorusunu da yanıtlayan Bahçeli, "Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti ve MHP bir ve iç içedir. İnşallah mahalli idareler seçimlerinde de bu kararlı tutumunu devam ettirecektir" diye konuştu.

KARABAĞ'DA HAK YERİNİ BULDU

İŞGAL BİTTİ: 30 yıllık işgalin ardından, Azerbaycan toprağı olan Karabağ özgürlüğüne kavuştu, hak yerini buldu. Biz, dostlarımızı çoğaltma konusunda samimi bir gayret içindeyiz. Uzattığımız dostluk elini tutan herkesle ortak çıkarlar doğrultusunda yol yürümekten memnuniyet duyarız. Bize bir adım gelene biz koşarak gideriz. Yeter ki Türkiye'nin egemenlik haklarına, büyük bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlarına, kırmızı çizgilerine, birlikte kazanma ilkesine saygı duyulsun. Bunları sağladığımızda hiç kimseyle konuşamayacak, müzakere edemeyecek, anlaşamayacak hiçbir meselemiz yoktur.

EKONOMİNİN OMURGASI

HAYAT PAHALILIĞI: Salgın krizini en az hasarla atlattık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme stratejilerimiz ekonomi politikamızın omurgası olmaya devam ediyor. Hayat pahalılığını ortadan kaldırmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

EMEKLİYE ZAM SİNYALİ

Başkan Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin, "Süreci takip edeceksiniz" dedi. Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeye ilişkin konuşan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın tüm gerekenleri söylediğini kaydetti. Erdoğan, "Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?" sorusuna, "İnşallah" cevabını verdi.

FETÖ'CÜ ALÇAKLARA EKMEK ÇIKMAZ

AİHM KARARI: AİHM'in verdiği son kararlar, adeta bardağı taşıran damla olmuştur. Bu karardan cesaret alan terör örgütü mensupları ve yandaşları beyhude yere heveslenmesinler. Maşeri vicdanda mahkum olan FETÖ'cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz. Türkiye, bu ihanet çetesiyle mücadelesinden milim geri adım atmayacak, herhangi bir tavize, eskiye dönüşe müsaade etmeyecektir. Bir kez ihanet eden, unutmayın her zaman ihanet eder. FETÖ ihanet şebekesinin 'yıkılmadık, ayaktayız' havası bir çeşit mezarlıkta ıslık çalma gayretidir. Açık ve net konuşuyorum, bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyecek. Adeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır.

ANKARA KRİTERLERİ DEVREYE GİRER

AB ÜYELİK SÜRECİ: Biz AB'ye verdiğimiz her sözü tuttuk, onlar bize verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmedi. Ülkemize haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB'den herhangi bir beklentimiz yok. Şayet, bize karşı örtülü bir yaptırım gibi kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklarından geri dönerlerse, kendi yanlışlarını düzeltmiş olurlar. Yapmazlarsa bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını kaybederler. Gerekirse Ankara Kriterleri yapar, yine yolumuza devam ederiz.

AYAĞA KALKMADI

Milletvekili olmayan parti genel başkanları Erdoğan'ı locadan izledi. Erdoğan'ın salona girişinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ayağa kalkmadı, anayasa çağrısına ise olumsuz cevap verdi.

YEREL SEÇİM 31 MART 2024'TE

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yerel seçimlerin 31 Mart'ta yapılmasına illişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Seçmenler, askı süresinin başlangıcına kadar adres değişikliği yapılabilecek. Öğrenim gördüğü yerde oy kullanmak isteyen öğrenciler, nüfus müdürlüklerine başvuracaklar.

Başkan Erdoğan, TBMM'den ayrılırken Bahçeli ile selamlaştı.