16 Ocak 2023 Pazartesi 18:43:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 18:43:00
TOKİ'den konut kuralarına ilişkin dolandırıcılık uyarısı
Kaynak: TRT Haber
ABONE OL
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan uyarıda, dar gelirli vatandaşlara yönelik konut kampanyası kapsamında, kuralarda öncelik sağlayacaklarını vadederek ödeme talep eden kişi veya kişilere itibar edilmemesi istendi.
Ayrıntılar gelecek...
- Bayraktar'dan Babacan'a tepki: Baykar, kirli siyasi ajandalara malzeme olamaz
- Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallece ile görüştü
- Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
- TOKİ'den konut kuralarına ilişkin dolandırıcılık uyarısı
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması
- Akşam Gazetesi Future&Trends dergisi 18. yılını taçlandırıyor!