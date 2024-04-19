Tokat'ta depremin ardından AFAD vatandaşlara çadır yardımında bulundu
Kaynak: AA
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından AFAD ekiplerince vatandaşlara çadır dağıtımı gerçekleştirildi.
İlçede deprem sonrası Malumseyittekke Mahallesi'nde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlara çadır dağıtımında bulunuldu.
Tokat'ta art arda korkutan depremler
Bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda ateş yakarak ve traktör römorkunda geçirdi.
Öte yandan Kızılay ekiplerince de vatandaşlara yemek ve çay ikramında bulunuldu.
Mobil araçlarda mahalle ve köylerde yemek dağıtımı sürüyor.
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