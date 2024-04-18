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18 Nisan 2024 Perşembe 18:21:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 18:21:00

Tokat'ta art arda iki deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eski binaların yıkıldığına dair ihbarların olduğunu açıkladı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: YIKIM İHBARLARI VAR

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eski binaların yıkıldığına dair ihbarların olduğunu ifade etti.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

AFAD, saat 18.31'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

AFAD: EKİPLERİMİZİN SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

AFAD: Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir

Etiketler : Tokat DEPREM AFAD
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