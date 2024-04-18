Tokat'ta art arda iki deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eski binaların yıkıldığına dair ihbarların olduğunu açıkladı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
#SONDAKİKA AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. pic.twitter.com/ZnjkHCH0O1— 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024
AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 18, 2024
Büyüklük:5.6 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-18
Saat:18:11:22 TSİ
Enlem:40.05806 N
Boylam:35.95611 E
Derinlik:5.99 km
Detay:https://t.co/4qHx1lPdvQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.
TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: YIKIM İHBARLARI VAR
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eski binaların yıkıldığına dair ihbarların olduğunu ifade etti.
3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM
AFAD, saat 18.31'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.
AFAD: EKİPLERİMİZİN SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR
#SONDAKİKA TOKAT'TA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM— 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024
İTÜ Öğr. Üy. Dr. Sinan Cansız: Depremin ilk dalgası ortaya çıktığı zaman depremin o anda olduğunu anlıyoruz. Depremin asıl hasar veren kısmı ikinci dalgalardır. pic.twitter.com/vO0Wkvth1n
AFAD: Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir
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