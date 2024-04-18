Tokat'ta art arda iki deprem

Tokat'ta art arda iki deprem

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

#SONDAKİKA AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. pic.twitter.com/ZnjkHCH0O1 — 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024

AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı gelişmelerin takip edildiğini duyurdu.

TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: YIKIM İHBARLARI VAR

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, eski binaların yıkıldığına dair ihbarların olduğunu ifade etti.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI DEPREM

AFAD, saat 18.31'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

#SONDAKİKA TOKAT'TA 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



İTÜ Öğr. Üy. Dr. Sinan Cansız: Depremin ilk dalgası ortaya çıktığı zaman depremin o anda olduğunu anlıyoruz. Depremin asıl hasar veren kısmı ikinci dalgalardır. pic.twitter.com/vO0Wkvth1n — 24 TV (@yirmidorttv) April 18, 2024

AFAD: Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir