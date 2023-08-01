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Togg'dan temmuz ayında 627 teslimat! "Liderliğimizi pekiştirdik"
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01 Ağustos 2023 Salı 23:00:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 23:00:00

Togg'dan temmuz ayında 627 teslimat! "Liderliğimizi pekiştirdik"

Kaynak: IHA

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Temmuz ayında 627 adet teslimat gerçekleştirdi. Togg'dan yapılan açıklamada, pazar liderliğinin pekiştirilerek toplam teslimat sayısının 1435'e ulaştığı bildirildi.

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı. Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X'i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.

Etiketler : togg yerli otomobil togg togg teslimat
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