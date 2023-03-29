TOGG videosu toplantıya damga vurdu!

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, diğer yandan deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken yol haritaları olan Türkiye Yüzyılı vizyonundan asla geri adım atmayacaklarını söyleyerek, "Pazartesi günü TOGG yöneticileri misafirimiz olacak. En başından beri 'Yapamazsınız, fabrikası yok, fabrikasında üretim yok.' dedikleri, velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları Togg önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin, lisansı tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA DAMGA VURAN TOGG VİDEOSU

Başkan Erdoğan özel videoyla TOGG'un serüvenini izletti.

Videoda Başkan Erdoğan'ın 2017 yılındaki "Türkiye'nin otomobilini yapacağız" sözlerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede?" sözleri de videoda yer aldı.