Togg tek şarjla kaç km gidiyor? Merak edilen soru cevap buldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un en çok merak edilen özelliği olan, şarjının kaç kilometre gittiği sorusunu cevapladı.

Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Varank "Togg'un menzili kaç km?" sorusunu da cevapladı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İLK 2 YILIN BÜTÜN TALEBİ ALINDI"

Türkiye'nin otomobili Togg ön satışa çıktı. 177 bin vatandaşımız bu arabayı satın almak için 60 bin liralık kaporayı yatırdı. Togg'un üretim rakamlarına baktığımızda ilk sene 20 bin araç üretmeyi planlıyorlardı, bu talep geldikten sonra 28 bin araç üretilecek. İkinci yıl 60 bin araç üretilecek. İlk 2 yılın bütün talebi alındı. Şirket bu kadar talebi beklemiyordu.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYANLAR VAR"

- İlk aracı Cumhurbaşkanımız sipariş vermişti, o araçlar teslim edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın aracı teslim edildi. Bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcısının makam araçları teslim edildi. Şu anda kabinedeki bütün bakanların aracı Togg. Vatandaşlarımızın çok büyük ilgisi var. Arabanın yanına gelip hüngür hüngür ağlayan vatandaşlar var.

TÜRKİYE'DE KAÇ ŞARJ İSTASYONU VAR?

- Tüm Türkiye'de yeterli sayıdaki şarj istasyonları kurulması için biz devlet olarak teşvik ilan ettik. Bu teşviğe başvuranlar şu an Türkiye'de istasyon kurmaya başladı. Türkiye'de şu an 3 bine yakın normal şarj, 900'e yakın hızlı şarj istasyonu mevcut.

- Bizim kullandığımız Togg'un şarjı 530 kilometre gidiyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAMUOYUNA İLAN EDECEK"

- Togg'a özel kamu bankaları bir finansman paketi oluşturulması üzerine çalışmaları tamamladı. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edecek.

"115 TEDARİKÇİDEN 86'SI YERLİ"

- Pille, bataryayla ilgili dünya uzak doğuya bağımlı halde. Bunun neresi yerli diye soruyorlar? Fikri mülkiyet hakları size ait, bunun içerisinde kullandığımız malzemeler önemli ama herhangi bir ülkeden ucuza tedarik edebileceğiniz ürün varsa alıp takarsınız. Bu aracın 115 tane tedarikçisi var, bunların 86 tanesi yerli.

- Şu anda Türkiye'nin en tanınan markası Togg. Arkadaşlarımız bu kadar ilgiyi çekebiliyorsa doğru yoldadır demektir.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LAFINI DUYUNCA KEMAL BEY GELMEKTEN VAZGEÇMİŞ"

- Kılıçdaroğlu'nu kürsülerden, kameralar önünden Togg fabrikasına davet ettik. Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Bey ya davet etti ya da kendisinin geleceğini söylemiş. Cumhurbaşkanımızın 'Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın orada olması gerekir. Bu projede devletin desteği, katkısı malum' lafını duyunca Kemal Bey gelmekten vazgeçmiş.

- Milletimizin bu seçimde doğru tercihi yapacağına inanıyoruz. Sahada Cumhur İttifakı'ndan başka yaygın bir şekilde siyaset yapan başka kimse yok. Bizim önde olmadığımız bir anketi şimdiye kadar ben görmedim. İnşallah seçim ilk turda bitecek.

- TGC Anadolu, Türkiye'de yüzde 70'lik yerlilikle yapıldı. Bu projede geliştirdiğimiz teknolojilere yurtdışından talep var.