TBMM'de, HDP Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporunun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.
20 Ekim 2022 Perşembe 12:05:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 12:05:00
TMBB'de HDP'li Semra Güzel için karar: Hazırlık Komisyonu kurulacak
Son Dakika Haberleri.. TBMM'de, HDP Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporunun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.
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