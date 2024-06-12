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12 Haziran 2024 Çarşamba 20:15:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 20:15:00

Tiyatrocu Demet Ersoy'un şoke eden ölümü: İş görüşmesine gittiği otelde hayatını kaybetti! Demet Ersoy kimdir, neden öldü?

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Tiyatro oyuncusu ve yapımcısı Demet Ersoy'dan acı haber geldi. İş görüşmesi için gittiği otelin 2'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Ünlü tiyatrocunun alkol etkisinde olduğu iddia edildi. Ünlü tiyatrocu 1 çocuk annesi Demet Ersoy'un şoke eden ölümü hakkında detaylar…

48 yaşındaki ünlü tiyatrocu Demet Ersoy, iş görüşmesi için Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Ünlü tiyatrocu Ersoy, konakladığı iki katlı otelin terasından düşerek yaşama gözlerini yumdu.

ALKOL ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Demet Ersoy, geçtiğimiz gece Ankara'dan Bodrum'a geldi. Ersoy ve meslektaşları tadilatta olduğu için henüz kapalı olan Kumbahçe'de yer alan bir otele yerleşti.

İddialara göre tiyatrocu, gece saatlerinde V.A.G. ve E.C.O. olmak üzere 2 arkadaşı ile birlikte terasta alkol aldı. Alkol aldıktan sonra odasına giden Ersoy, tekrar arkadaşlarının yanına döndü.

DENGESİNİ KAYBETTİ, 7 METREDEN AŞAĞI DÜŞTÜ

Arkadaşlarının iddialarına göre alkolün etkisinde olan Ersoy, denge kaybı yaşayarak yaklaşık 7 metre yüksekliği olan otelin terasından aşağı düştü. İhbarın ardından polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan kontrollerde Demet Ersoy'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Ersoy'un cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsiye gönderildi, Ersoy'un arkadaşlarının ifadesi alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DEMET ERSOY KİMDİR?

Demet Ersoy, tiyatro oyuncusu ve yapımcısıdır. Ankara'da yaşadığı bilinen Demet Ersoy evli ve 1 çocuk annesi.

Etiketler : Demet Ersoy Tiyatro oyuncusu Alkol etkisi Demet Ersoy ölümü tiyatro oyuncusu acı haber
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