TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama!

TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

SABAH SAATLERİNDE DURDURULMUŞTU

Öte yandan Vali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların durdurulduğunu söylemişti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde;#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak

✅İZİN VERİLMEKTEDİR❗️#KarlaMücadele pic.twitter.com/OjZdm58GrD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022

BURSA'DA İSTANBUL İSTİKAMETİNE KAMYON VE TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bursa'da yoğun kar yağışı sebebiyle teyakkuzda bulunan ekipler, kapalı olan dağ ilçelerinin yollarını açmaya çalışıyor. Açılması gereken 10 köy yolu kaldığını belirten yetkililer, kar yağışı sebebiyle kamyon ve tırların İstanbul yönüne gidişine de izin verilmediğini söyledi.