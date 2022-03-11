VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'a "Yılın Adamı" ödülü
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama!
Türkiye ile iş birliğini artıracak
Macron'a Antalya eleştirisi! "Beceriksiz"
Rotayı Türkiye'ye çevirdiler
Dünya basını tarihi zirveyi böyle gördü
Ruslar Kiev'e doğru ilerliyor!
Antalya zirvesi diplomasi zaferi
Kılıçdaroğlu bize kumpas kurdu
"Aybar" kuşatması! İstanbul'da beyaz esaret başladı
Boşanıyorlar
FormuLaz'ın şampiyonu
Final öncesi dev anlaşma
Ağrı kesiciyle geçmeyen ağrı tümörden olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Mart
Böbrekleri susuz bırakmayın
Tiroit hastalıkları gebe kalmayı zorlaştırabilir
Herpes virüsü damlacık yoluyla bulaşıyor
Kekik çayı mutluluk hormonu salgılıyor
ABD: Kuzey Kore yeni geliştirdiği kıtalararası balistik füzeyi denedi
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Van'da bir evde 33 düzensiz göçmen yakalandı
ABD'den Kolombiya'ya 'NATO üyesi olmayan önemli müttefik' statüsü
BM: Ukrayna'da insani durum kötüye gidiyor
11 Mart 2022 Cuma 11:33:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 11:33:00

TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama!

ABONE OL

Anadolu ve Trakya istikametinden gelen TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi durdurulmasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, girişlere kontrollü olarak izin verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

SABAH SAATLERİNDE DURDURULMUŞTU

Öte yandan Vali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların durdurulduğunu söylemişti.

BURSA'DA İSTANBUL İSTİKAMETİNE KAMYON VE TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bursa'da yoğun kar yağışı sebebiyle teyakkuzda bulunan ekipler, kapalı olan dağ ilçelerinin yollarını açmaya çalışıyor. Açılması gereken 10 köy yolu kaldığını belirten yetkililer, kar yağışı sebebiyle kamyon ve tırların İstanbul yönüne gidişine de izin verilmediğini söyledi.

Etiketler : İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Anadolu ve Trakya KAR TIR
Kapaklı gönderme

Kapaklı gönderme
‘Harbi Güzel' patron

‘Harbi Güzel' patron
Tiyatroda ‘Hesaplaşma'

Tiyatroda ‘Hesaplaşma'
Yaban hayvanlarına özel hastane

Yaban hayvanlarına özel hastane
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Oğluyla karavan tatili

Oğluyla karavan tatili
İşlerine karışmam

İşlerine karışmam
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Çıldır Gölü'nde drift

Çıldır Gölü'nde drift

EN ÇOK OKUNAN HABERLER