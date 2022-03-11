TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? Vali Yerlikaya'dan yeni açıklama!
Anadolu ve Trakya istikametinden gelen TIR ve kamyonların İstanbul'a girişi durdurulmasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, girişlere kontrollü olarak izin verildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.
SABAH SAATLERİNDE DURDURULMUŞTU
Öte yandan Vali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonların durdurulduğunu söylemişti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde;#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize GİRİŞİNE kontrollü olarak— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022
✅İZİN VERİLMEKTEDİR❗️#KarlaMücadele pic.twitter.com/OjZdm58GrD
BURSA'DA İSTANBUL İSTİKAMETİNE KAMYON VE TIRLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
Bursa'da yoğun kar yağışı sebebiyle teyakkuzda bulunan ekipler, kapalı olan dağ ilçelerinin yollarını açmaya çalışıyor. Açılması gereken 10 köy yolu kaldığını belirten yetkililer, kar yağışı sebebiyle kamyon ve tırların İstanbul yönüne gidişine de izin verilmediğini söyledi.
Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ❄️#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul'a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 11, 2022
⛔️GİRİŞİ DURDURULMUŞTUR❗️#KarlaMücadele pic.twitter.com/7uf1YbTITq