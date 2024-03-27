Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret manipülasyonuna yanıt: Mossad kurguluyor!

24 TV'de yayınlanan Açık Görüş programına konuk olan Ticaret Bakanı Ömer Bolat canlı yayında Murat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları;

"TÜRKİYE HER DAİM FİLİSTİN DAVASININ YANINDA YER ALDI"



Filistin davasına Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin katkısına vurgu yapan Bakan Bolat "Türkiye her platformda İsrail'in işgaline karşı tutumunu net olarak belli etmekte, en çok çaba sarf eden ülkelerin başında gelmekte." diye konuştu.

#CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR: Türkiye her daim Filistin davasının yanında yer aldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam boyutundaki zalimce saldırıları karşısında Türkiye, her platformda gereken aksiyonları gösterdi ve göstermeye devam ediyorhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/09fW3l0ukz — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

İsrail ile ticaret iddiaları üzerinden yapılan kirli provokasyona dikkat çeken Bakan Ömer Bolat "Türkiye ile İsrail arasındaki ticarete yönelik provokasyonları İsrail istihbaratı da destekliyor, bu çabalar Türkiye hükümetini köşeye sıkıştırma çabası." açıklamalarında bulundu.



#CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR: Hükümetin sürekli 'İsrail'le ticaret' suçlamalarıyla sıkıştırılmak istenmesi, marjinal siyasi unsurların "fake" hesaplarıyla yapılan itibarsızlaştırma çabalarıdır. Bunu İsrail istihbaratı da destekliyorhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/R06WNJnZ99 — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

İDDİALAR SEÇİME GÜNLER KALA İKTİDARA OY KAYBETTİRME ÇABALARI

Milli Savunma Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın İsrail ile ticarete ilişkin gerekli açıklamayı yaptığının altını çizen Bakan Bolat "Bu iddialar yurt dışı kaynaklı devlete düşman siteler tarafından kurgulanan manipülasyonlardır. Seçime günler kala iktidara 1-2 puan oyunu düşürebilir miyiz çabaları bunlar." sözlerini kullandı.

Bakan Bolat, "Alt kategoriye baktığımızda birisi jel yakıtı biri de çakmak gazı çıktı. Silah mühimmatı denilen şey balıkçılıktaki zıpkın." dedi.

7 EKİM'DEN BU YANA İSRAİL'LE TİCARET YÜZDE 33 AZALDI

Bakan Bolat "7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırısı başladıktan 20 Mart'a kadar olan tarihte karşılıklı ticaret yüzde 33 azaldı. Hükümet, kamu kurumları ve devlet şirketleri olarak asla İsrail firmalarıyla ticaret yapılmıyor. Biz Filistin devletini ve hükümetini tanıyoruz. Batı ve birçok ülke tanımıyor." açıklamalarına yer verdi.

#CANLI Ticaret Bakanı Ömer Bolat (@omerbolatTR): 7 Ekim'den bu yana, İsrail'in saldırısı başladığından 20 Mart'a kadar İsrail ile olan karşılıklı ticaret yüzde 33 azaltıldıhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/SaJqned6tr — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

"14 MAYIS'TA BATI VE İSRAİL MİLLET İTTİFAKI'NI DESTEKLEDİ"

14, 28 Mayıs tarihlerinden İsrail ve Batı bütün gücüyle Millet İttifakı'nı destekledi. Onlar da İsrail'den destek aradılar, memnundular o destekten.

#CANLI Ticaret Bakanı Ömer Bolat (@omerbolatTR): 14, 28 Mayıs tarihlerinden İsrail ve Batı bütün gücüyle Millet İttifakı'nı destekledi. Onlar da İsrail'den destek aradılar, memnundular o destektenhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/VKmJXOlMQE — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Bakan Ömer Bolat, piyasalardaki fahiş fiyatlara ilişkin "Covid geldi, üretim düştü. İnsanlar karantinada, evlerde kaldı. Fabrikalar kapandı. Arz-talep zincirlerinde büyük kopmalar meydana geldi." şeklinde konuştu.

#CANLI Ticaret Bakanı Ömer Bolat (@omerbolatTR): Kovid geldi, üretim düştü. İnsanlar karantinada, evlerde kaldı. Fabrikalar kapandı. Arz-talep zincirlerinde büyük kopmalar meydana geldihttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/Vjw2cJVvCX — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

Biz bu mücadeleyi sergilerken bir de ağır bir deprem yaşadık bir yıl önce, bu depremin de 105 milyar dolar maliyeti geldi. Bu 105 milyar dolar 3 sene içerisinde ödenecek çok önemli bir maliyet. Bütçe yükü anlamında bunun sıkıntısıyla karşı karşıya kaldık.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE#CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR: Biz bu mücadeleyi sergilerken bir de ağır bir deprem yaşadık bir yıl önce, bu depremin de 105 milyar dolar maliyeti geldi. Bu 105 milyar dolar 3 sene içerisinde ödenecek çok önemli bir maliyet. Bütçe yükü anlamında bunun... pic.twitter.com/HsAS6w9BPR — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

Fahiş fiyatlara karşı hükümet olarak her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Bakan Bolat, "İhracat yapılan ürünlerde içeride arz azalınca fiyatların artabileceği durumlarda da ihracatı kısıtlayabiliyoruz. Bunları uyguladık. Kesinlikle vatandaş lehine, tüketici lehine ihracatta fedakarlık yapabiliyoruz." sözlerini kullandı.

Bakan Bolat "Fahiş fiyatla mücadele, zararlı ürünler, tüketiciyi aldatmaya yönelik ürünler, yanıltıcı-aldatıcı reklamlarla mücadele alanında denetimlerimizi yapıyoruz. Özellikle gıda ürünleriyle alakalı olarak da Tarım Bakanlığımızın denetim ekipleriyle birlikte hareket ediyoruz. Devlet olarak vatandaşımızın, stokçuluk veya karaborsacılık faaliyetlerine maruz kalmaması için ihracattan taviz veriyoruz." dedi.

FAHİŞ FİYAT NASIL DENETLENİYOR?#CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR Biz devlet olarak vatandaşımızın stokçu ya da kara borsacılık faaliyetlerine maruz kalmaması açısından ihracattan taviz verme durumunda kalabiliyoruzhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/9teXgNU4Xd — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

ENFLASYONLA MÜCADELE!

Ticaret Bakanı Bolat enflasyonla mücadele için "Hükümetimiz bununla ilgili olarak, orta vadeli programla, enflasyonla mücadele için yoğun bir çaba içerisinde. Bunu yaparken birçok dengeyi bir arada götürmek zorundasınız." mesajını verdi.

"CARİ AÇIK 32 MİLYARA DÜŞECEK"

Cari açıkla ilgili beklentileri aktaran Bakan Bolat, "Hazirandan bu yana, eylül hariç ihracatımızı her ay geçen yılın aynı ayına kıyasla artırmayı başardık. Hedefimiz cari açığı 30 milyar doların altında tutmak" dedi.

"CARİ AÇIK 32 MİLYARA DÜŞECEK" #CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR: Hazirandan bu yana, eylül hariç ihracatımızı her ay geçen yılın aynı ayına kıyasla artırmayı başardık. Hedefimiz cari açığı 30 milyar doların altında tutmakhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/AnEa7SFKRX — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

Biz dış ticaret açığımızı, cari işlemler açığımızı azalttıkça döviz yeterliliğimiz artacak, döviz kuru baskı altında kalmayacak.

#CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR: Biz dış ticaret açığımızı, cari işlemler açığımızı azalttıkça döviz yeterliliğimiz artacak, döviz kuru baskı altında kalmayacakhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/ruDg20vUaH — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

850 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Bakan Bolat, "Denetimlerimiz hiç hız kesmiyor, ara vermiyoruz. 2023 yılının başından bu yana 14 ayda toplamda 850 milyon liralık cezalar uyguladık. Yüzbinlerce ürünü denetledik. Cezalar az değil oldukça etkili. Her yıl cezalar değer oranı artışında arttırılıyor." dedi.

İHRACATTA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin ihracatta yükseliş ivmesini yakaladığını ifade eden Bakan Bolat "Haziran'dan bu yana Eylül hariç her ay ihracatımızı geçen yılın aynı ayına kıyasla arttırmayı başardık." açıklamasında bulundu.

CARİ AÇIKTA HEDEF 30 MİLYAR DOLATIN ALTI

Türkiye'nin cari açık rakamlarına ilişkin konuşan Bakan Bolat "Hazirandan bu yana, eylül hariç ihracatımızı her ay geçen yılın aynı ayına kıyasla artırmayı başardık. Hedefimiz cari açığı 30 milyar doların altında tutmak." sözlerine yer verdi.

İHRACATTA HEDEF 377 MİLYAR DOLAR

İhracatta yükselişin sürdüğünü vurgulayan Ticaret Bakanı Bolat, "Bu sene ki hedefimiz, mal ihracatında 267 milyar dolar. Hizmetler ihracatındaki hedefimiz 110 milyar dolar." şeklinde konuştu.

"BU FİNANSAL TERÖRDÜR"

Bakan Bolat döviz kuru üzerinden manipülasyon ve dezenformasyon içeren söylemlere ilişkin "Her seçim öncesi yapıldığı gibi ben buna 'finansal terör' diyorum, yurt dışındaki kaçakların ekonomiyi sabote etmek için 'dolar şuraya çıkacak' açıklamalarıyla amaçları, ekonomiyi ve finansal istikrarı sabote etmek. Ekonomiyi sabotaj suçtur. Bu bir finansal terördür" ifadesini kullandı.

"BU FİNANSAL TERÖRDÜR"#CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR: Her seçim öncesi yapıldığı gibi ben buna 'finansal terör' diyorum, yurt dışındaki kaçakların ekonomiyi sabote etmek için 'dolar şuraya çıkacak' açıklamalarıyla amaçları, ekonomiyi ve finansal istikrarı sabote etmek.... pic.twitter.com/kRvI1X6oOG — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

"TÜRKİYE YATIRIM YAPMAK İÇİN İDEAL BİR ÜLKE"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Gerek Batı Avrupalılar, gerekse Amerikalılar, gerekse Körfez'in zengin ülkelerinin yatırımcıları, Türkiye'yi yatırım yapmak için ideal bir ülke olarak görüyorlar." sözlerine yer verdi.



TÜRKİYE FIRSATLAR ÜLKESİ#CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR: Gerek Batı Avrupalılar, gerekse Amerikalılar, gerekse Körfez'in zengin ülkelerinin yatırımcıları, Türkiye'yi yatırım yapmak için ideal bir ülke olarak görüyorlarhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/PfJh6roHav — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

İMAMOĞLU'NA 17 BAKAN TEPKİSİ: KORKUNUN DİLE VURMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 Bakan'ın Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum için çalışıyor iddialarına konuşan Bakan Bolat, "Daha bir kaç ay önce belediye başkanı olarak görev yerini terk edip Cumhurbaşkanı yardımcılığı için şehir şehir gezen birinin bütün bir ülkeden sorumlu olan Bakan'ların çalışmalarına yönelik böyle konuşması 'plastik bit yüzlülüktür' dedi.

#CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR: Milletin daha 9 ay önce oy ve destek verdiği iradeyi temsil eden hükümetin bakanları, 81 vilayette de çalışırlar. Sorumluluk alanları 81 vilayet ve 973 ilçe ve beldelerimizi kapsarhttps://t.co/zVtfOzWvea pic.twitter.com/szJxRAyNpr — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 27, 2024

Bakan Bolat'tan İmamoğlu'na 'topunuz gelin' tepkisi: Plastik yüz sahibine yakışır