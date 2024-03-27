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27 Mart 2024 Çarşamba 23:26:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 23:26:00

Bakan Bolat'tan İmamoğlu'na 'topunuz gelin' tepkisi: Plastik yüz sahibine yakışır

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat 24 TV'de Açık Görüş programında Gazeteci Murat Çiçek'in sorularını yanıtladı. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun "17 Bakan'ın Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum için çalışıyor" iddialarına ilişkin konuşan Bakan Bolat, "Bu ifadeyi bir korku ve telaşın dile vurması olarak görüyorum" ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 24 TV'de 'Açık Görüş Özel' programında Gazeteci Murat Çiçek'in sorularını cevapladı.

Halkın iradesiyle seçilen hükümette görev yapan Bakanların 81 ilden sorumlu olduğunun altını çizen Bakan Bolat, "Milletin daha 9 ay önce oy ve destek verdiği iradeyi temsil eden hükümetin bakanları, 81 vilayette de çalışırlar. Sorumluluk alanları 81 vilayet ve 973 ilçe ve beldelerimizi kapsar." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI İÇİN İL İL GEZİP BÖYLE KONUŞMAK PLASTİK YÜZLÜLÜKTÜR!"

Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 14-28 Mayıs seçimlerinde kendilerine vaat edilen Cumhurbaşkanı yardımcılığı için Türkiye'nin her yerinde propaganda çalışmaları yaptığını hatırlatan Bakan Bolat, "Daha bir kaç ay önce belediye başkanı olarak görev yerini terk edip Cumhurbaşkanı yardımcılığı için şehir şehir gezen birinin bütün bir ülkeden sorumlu olan Bakanların çalışmalarına yönelik böyle konuşması 'bir plastik yüz sahibine yakışır. Gülüp geçiyoruz." diye konuştu.

Etiketler : Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekrem İmamoğlu Yerel seçim chp
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