15 Mart 2024 Cuma 18:01:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 18:01:00
THY'nin bugünkü Sinop seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları, bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği aktarıldı.
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