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15 Mart 2024 Cuma 18:01:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 18:01:00

THY'nin bugünkü Sinop seferleri iptal edildi

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Türk Hava Yolları, bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin, Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin karşılıklı iptal edildiği aktarıldı.

Etiketler : thy sinop sefer
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