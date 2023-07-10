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THY'den dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı
10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:50:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:50:00

THY'den dolandırıcılık amaçlı paylaşım uyarısı

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), sosyal medyada şirket logosunu kullanarak kampanya adı altında dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar yapıldığını bildirdi.

THY'nin resmi destek hesabından yapılan açıklamada, sosyal mecralarda ve "WhatsApp" gruplarında şirket markasının isminin ve logosunun kullanıldığı belirtilerek, kampanya başlığı altında kötü amaçlı paylaşımlar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı sürece bu gibi paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : THY Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları uyarı
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