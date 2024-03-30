Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
30 Mart 2024 Cumartesi 21:39:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 21:39:00
Tesla alev alev yandı: Sürücü son anda kurtuldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Tesla marka elektrikli otomobil alev alev yandı. Sürücünün son anda yol kenarına çekip terk ettiği otomobil saniyeler içerisinde küle döndü. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, Gemlik ilçesi Bursa - İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.
- Tesla alev alev yandı: Sürücü son anda kurtuldu
- Tekirdağ'da 10 bin kişilik iftar sofrası
- Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca yaşamını yitirdi
- Havacılıkta altın çağ: BAYRAKTAR TB3'ten bir başarılı uçuş daha!
- Geceler vardır, dirilişe gebedir! Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde
- Başkan Erdoğan İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti