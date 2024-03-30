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Tesla alev alev yandı: Sürücü son anda kurtuldu
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30 Mart 2024 Cumartesi 21:39:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 21:39:00

Tesla alev alev yandı: Sürücü son anda kurtuldu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde Tesla marka elektrikli otomobil alev alev yandı. Sürücünün son anda yol kenarına çekip terk ettiği otomobil saniyeler içerisinde küle döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesi Bursa - İstanbul otoyolu üzerinde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı seyir halindeki otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücü, otomobili emniyet şeridine çekti. Bir süre sonra alev alan otomobil, saniyeler içerisinde küle döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Etiketler : tESLA BURSA YANGIN ELEKTRİKLİ ARAÇ
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