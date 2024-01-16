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"Teröre karşı bildiri" tezkeresi kabul edildi
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16 Ocak 2024 Salı 19:20:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 19:20:00

"Teröre karşı bildiri" tezkeresi kabul edildi

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Tezkerede şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz.

Diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz tutum sergilemelerini beklemekteyiz.

Etiketler : TBMM teröre karşı meclis başkanlığı tezkeresi
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