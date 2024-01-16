"Teröre karşı bildiri" tezkeresi kabul edildi
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda "teröre karşı bildiri" konulu Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.
Tezkerede şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm terör örgütleriyle içeride ve dışarıda kararlılıkla mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ediyoruz.
Diğer ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine karşı net ve tavizsiz tutum sergilemelerini beklemekteyiz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu'nda, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirmede bulundu.— TBMM (@TBMMresmi) January 16, 2024
Terörle mücadelede TBMM'nin tavizsiz desteğine ilişkin... pic.twitter.com/ZfDVkeMQb9
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