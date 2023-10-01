"Terör saldırısını lanetliyorum" Bakan Tunç: Soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini belirtti.
Ankara'da bombalı saldırı girişimi
Yaralı polislere acil şifalar dileyen Tunç, şunları kaydetti:
"Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."
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