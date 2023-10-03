VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Necip Fazıl Ödülleri 10 yaşında
Medya planlama ve satın almaya yepyeni bir soluk : “STAFF”
Ekimde en iyi 10 tatil yeri arasında ikinci sırada Fethiye'yi gösterdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "geçmiş olsun" ziyaretleri
"Palu ailesi" davasında karar çıktı
Rusya Merkez Bankası: Sıkı mali politika 2024'te de sürecek
03 Ekim 2023 Salı 09:48:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 09:48:00

Terör saldırısına ilişkin sözleri tepki çekmişti... Ayşenur Arslan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Kaynak: AA-TRT Haber

ABONE OL

Bir televizyon programında Ankara'da meydana gelen terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin Ayşenur Arslan, 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

RTÜK, Ayşegül Arslan'ın televizyon programındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

SAVCILIKTA İFADE VERDİ

Ankara'da meydana gelen terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin Ayşenur Arslan, ifadesi alınmak üzere Savcılığa getirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Bir televizyon programında Ankara'da meydana gelen terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin Ayşenur Arslan, 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Etiketler : ayşegül arslan soruşturma ankara terör saldırısı
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Ebru'ya Nasip Değilmiş!

Ebru'ya Nasip Değilmiş!
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Nikah tazelediler

Nikah tazelediler
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX