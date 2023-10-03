Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

AYŞENUR ARSLAN'A SORUŞTURMA



Halk TV'de program yapan gazeteci Ayşenur Aslan'ın PKK'nın Ankara saldırısına yorumu soruşturma konusu oldu. Arslan, kullandığı ifadeler saldırıdaki PKK'nın sorumluluğunu gölgelemeye çalıştığına yönelik tepkiler doğurmuştu. pic.twitter.com/1ozCNUnnZT — 24 TV (@yirmidorttv) October 3, 2023

Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

RTÜK, Ayşegül Arslan'ın televizyon programındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

#SONDURUM Gözaltına alınan Halk Tv sunucusu Ayşenur Arslan ifade vermek için adliyeye getirildi. pic.twitter.com/HBTYTELQep — 24 TV (@yirmidorttv) October 3, 2023

SAVCILIKTA İFADE VERDİ



Ankara'da meydana gelen terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin Ayşenur Arslan, ifadesi alınmak üzere Savcılığa getirildi.

SERBEST BIRAKILDI



Bir televizyon programında Ankara'da meydana gelen terör saldırısına yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin Ayşenur Arslan, 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.