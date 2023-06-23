VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün
MİT kırmızı bültenle aranan Abdurrahman Çadırcı'yı etkisiz hale getirdi
İklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji kurulumlarının artırılması gerekiyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Manisa'da fabrikada çıkan yangın 16 saattir sürüyor
23 Haziran 2023 Cuma 08:56:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 08:56:00

Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'de terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında "yalnız terörist" olarak nitelendirilen ve silahlı, canlı bomba, suikast tarzı eylem gerçekleştirme arayışında olan bir şüphelinin Bahçelievler'deki bir adreste bulunduğunu tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu terörist A. H. yakalandı.

Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemelerle çok sayıda dijital ve örgütsel materyal ele geçirildi.

BOMBA YAPIMI VE SALDIRI EĞİTİMLERİ DİJİTAL MATERYALLERDEN ÇIKTI

Ekipler, ele geçirilen dijital materyallerde yaptıkları incelemede, DEAŞ silahlı terör örgütünün, militanlarına bomba yapımı ve saldırılara ilişkin eğitim videoları hazırladığını tespit etti.

Dokümanlarda ise geçmiş dönemde Türkiye'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili A.H'nin araştırmalarda bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. H. tutuklandı.

Etiketler : istanbul deaş operasyon
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi
Gençlik sırrı iyimserlik

Gençlik sırrı iyimserlik
Festivallerde yarışacak

Festivallerde yarışacak
Katarlı performans

Katarlı performans
Bayramı Ege'de karşılayacaklar

Bayramı Ege'de karşılayacaklar
‘Beyaz Gece' buluşması

‘Beyaz Gece' buluşması
İstanbul'da ‘Hadise' çıktı

İstanbul'da ‘Hadise' çıktı
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor

Burak Yamantürk: Babalık sabır istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX