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15 Ağustos 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 11:00:00

Terör örgütüne finans desteği sağlayan 32 kişiye gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda terör örgütü PKK'nın finans yapılanmasına büyük darbe vuruldu. 14 ilde düzenlenen operasyonda örgüt üyeliğinden tutuklu olan kişilere finans desteği sağlayan 32 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın finans yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada 37 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

14 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgüt üyeliğinden tutuklu olan kişilere finans desteği sağladıkları belirlendi.

Para transferleri MASAK kayıtlarıyla da tespit edilen şüphelilerin, yardımda bulundukları kişilerle akrabalık bağı olmadığı ve cezaevi ziyaretçi listelerinde de isimlerinin bulunmadığı belirlendi.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyalin incelemesinin devam ettiği belirtildi.

Etiketler : terör örgütü finans pkk operasyon
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