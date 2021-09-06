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06 Eylül 2021 Pazartesi 08:37:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 08:37:00

Teknesinden çekti araştırmadan paylaştı! Rekortmen avukat bunu yaparsa...

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Twitter, Google gibi firmaların temsilciliğini üstlenen ‘vergi rekortmeni' avukat Gönenç Gürkaynak, ‘yalan' bilgiyi tek mesajla on binlerce kişiye ulaştırdı. 'Rekortmen avukat' özür dilemek yerine mesajını silmeyi tercih etti.

Muğla Milas'taki Kargılı Koyu'nda çıkan yangında tapulu arazisi zarar gören Serkan Akkaş, bölgeye lavanta dikmek için çalışma başlattı. Önce Fatih Portakal, çalışmanın fotoğrafını çekip "Yoksa imara mı açılıyor" sorusuyla Orman Genel Müdürlüğü'nü etiketledi. Müdürlük, "Arazi vatandaşın tapulu arazisidir ve imar izni belediyeye aittir" açıklaması yaptı. Akşam'ın haberine göre, Ancak açıklamaya rağmen algı paylaşımları hız kesmedi. 2019'da avukatlar arasında vergi rekortmeni olan, Twitter, Google gibi uluslararası firmaların temsilciliğini üstlenen Gönenç Gürkaynak, iki gün sonra tekneden arazinin videosunu çekerek, "... yangınlar sonrası ölü soygunculuğuna derhal girişilen şu kepazeliği, alçaklığı ifşa ediyorum" notuyla Twitter'dan paylaştı. Paylaşım, silindiği ana kadar 28 bin beğeni, 7 bin 700 RT aldı, görüntü 1 milyondan fazla görüntülendi.

ÖZÜR DİLEMEDEN SİLDİ

Gazeteci Güven İslamoğlu, "Toprak erozyonunu önlemek için bu tür bitkilere ihtiyaç var" diye asılsız iddiaları düzeltti. Twitter'da 61 bin takipçisi bulunan, 'Orman Bölge Şefi' isimli kullanıcı da, "Hukukçularımızdan istirham ediyorum; bu paylaşımları en azından siz yapmayın. Anayasa'nın 169. Maddesini okuyun. Aykırı bir durum var ise de gereğini ilk siz yapın" mesajıyla Gürkaynak'ı uyardı. 'Rekortmen avukat' özür dilemek yerine mesajını silmeyi tercih etti. Görüntü sosyal medyada dolaşmaya devam etti.

'ARAZİME LAVANTA VE KEÇİBOYNUZU DİKECEĞİM'

Söz konusu arazinin sahibi Serkan Akkaş, arazide yeşillendirme çalışması yaptıklarını ifade ederek, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Arazimiz yandığı için temizleme çalışmasını yapıyoruz. Yerine yeniden lavanta ve keçiboynuzu ağacı dikerek yeşillendireceğiz. Burası bizim tapulu arazimiz 17 dönüm arazi içerisinde zeytin ağaçlarımız kül oldu. Burada bir inşaat yapma söz konusu bile değil. Şu anda araziyi set haline getirdik."

"Sosyal medyada çıkan tüm söylentilerin hepsi yalan, öyle bir şey yok. Biz burayı yeşillendirmeye uğraşırken herkes aklına geleni sosyal medyadan söylüyor."

Etiketler : Serkan Akkaş MUĞLA MİLAS YALAN HABER Gazeteci Güven İslamoğlu Orman Bölge Şefi Fatih Portakal Gönenç Gürkaynak
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