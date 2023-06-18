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18 Haziran 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 17:30:00

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kaynak: AA

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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin ev ve üzerinde yapılan aramalarda, 102,85 gram eroin, 1,35 gram metamfetamin, ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve mermi, 320 ecza hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 955 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Etiketler : tekirdağ uyuşturucu operasyonu emniyet
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