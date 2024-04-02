Tekirdağ'da site toplantısında kavga: 12 yaralı
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir sitenin yönetim toplantısında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı.
İlçede bir sitenin yönetim toplantısında, devir konusunda iki grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi sonucu gruplar arasında bıçaklı kavga çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar site yöneticisi Ö.M, R.S, H.S, B.T, E.T, M.S, İ.T, E.B, N.Y, N.Y, İ.H.A. ve E.D, sağlık ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
- Başkan Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alımı bayramdan önce yapılacak
- Bayraktar TB3'ten bir başarı daha! 27. uçuşunu tamamladı
- Tekirdağ'da site toplantısında kavga: 12 yaralı
- Başkan Erdoğan'dan MYK'da net mesaj: Gereken her türlü adım atılacak