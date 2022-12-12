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12 Aralık 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:12 Aralık 2022 Pazartesi 16:00:00

TEI-TF10000 hamlesi! Türkiye geliştirdi

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TEI tarafından geliştirilen TF-6000'ün art yakıcı entegre edilmiş versiyonu TEI-TF10000 turbofan motoru tanıtıldı. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) tarafından geliştirilen ve TF-6000 motorunun afterburner yani art yakıcı entegre edilmiş versiyonu olan TEI-TF10000 Türkiye'nin bugüne kadar geliştirmiş olduğunu en güçlü havacılık motoru konumunda. TEI-TF10000 başta Hürjet ve KIZILEMA uçağı olmak üzere birçok platformda kullanılması bekleniyor.

TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Bu yıl "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" temasıyla 9. kez düzenlenen ve inovasyona yön veren tüm paydaşları bir araya getiren etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, etkinlikte yenilikçi fikir ve projeleriyle küresel ölçekte ses getiren girişimcileri, teknolojileri, yerli ve yabancı bilim insanlarını binlerce ziyaretçi ile buluşturduklarını bildirdi.

Organizasyonun, inovasyon alanında farkındalığın artmasına katkı sunduğunu ifade eden Gültepe, sadece üretmenin yetmediğini, inovasyon, tasarım, teknoloji, AR-GE ve donanımlı insan kaynağıyla ürettiklerine değer katmaları gerektiğini söyledi.

Gültepe, TİM olarak bu bilinç ve sorumlulukla hareket ettiklerini, inovasyon konusunda ihracatçılara ve gençlere rehberlik yaptıklarını, farkındalığı artırmaya çalıştıklarını bildirdi.

TEI-TF10000: TÜRKİYE'NİN GELİŞTİRDİĞİ EN GÜÇLÜ MOTOR

TEI tarafından geliştirilen TF-6000'ün art yakıcı entegre edilmiş versiyonu TEI-TF10000 turbofan motoru, Türkiye İnovasyon Haftası'nda tanıtıldı.

TEI-TF10000, Türkiye tarafından şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü havacılık motoru olma özelliği taşıyor

TEI-TF10000 KIZILELMA VE HÜRJETİ RAHATLIKLA UÇURABİLİR

Geliştirilen TEI-TF10000 turbofan motorunun başta KIZILEMA uçağı olmak üzere birçok platformda kullanılması bekleniyor.

Öte yandan Akşit, "Eğer HÜRJET'te bir ihtiyaç doğar ve çift motorlu versiyon türetilirse TF10000'in iki tanesi HÜRJET'i rahatlıkla uçurabilecek güçte olacak" demişti.

ART YAKICI NEDİR?

Artyakıcı, özelikle jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artırmak ya da ses hızını aşmak amacıyla kullanılan itiş sistemi. Çalışma prensibi olarak, turbojet nozülüne jet enjektörleri yakıt püskürtür.

Etiketler : TİM tarafı TEI-TF10000 turbofan motoru KIZILEMA uçağı
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