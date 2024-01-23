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TBMM'nin onayından sonra İsveç'ten ilk açıklama: "Tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık"
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23 Ocak 2024 Salı 23:51:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 23:51:00

TBMM'nin onayından sonra İsveç'ten ilk açıklama: "Tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık"

Kaynak: AA

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İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Genel Kurul'un kararı sonrası "NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık" açıklamasına yer verdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından İttifak'a tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını bildirdi.

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Türkiye İsveç'e NATO yolunu açtı

Etiketler : NATO katılımı Isveç üyelik Ulf Kristersson
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