TBMM'nin onayından sonra İsveç'ten ilk açıklama: "Tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık"

TBMM'nin onayından sonra İsveç'ten ilk açıklama: "Tam üyeliğe bir adım daha yaklaştık"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından İttifak'a tam üyeliğe bir adım daha yaklaştıklarını bildirdi.

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün NATO'ya tam üye olmaya bir adım daha yaklaştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, İsveç'in NATO'ya katılımı oylaması olumlu sonuçlandı." ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Türkiye İsveç'e NATO yolunu açtı