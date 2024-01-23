İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı.
23 Ocak 2024 Salı 18:55:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 18:55:00
İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de görüşülmeye başlandı
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı
Detaylar geliyor...
- İsveç'in NATO'ya katılımı görüşülüyor: söz TBMM Genel Kurulu'nda
- Türkiye ile İran görüştü: Enerji işbirliği artacak
- Eti Gümüş maden ocağında patlama: 2 ağır yaralı
- Uşak'ta bir otomobilde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
- Ezan hakkındaki skandal sözleri büyük tepki çekmişti: Diyanet'ten Nişanyan hakkında suç duyurusu
- Ezan hakkındaki skandal sözleri büyük tepki çekmişti: Diyanet'ten Nişanyan hakkında suç duyurusu