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01 Ekim 2023 Pazar 12:29:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 12:29:00

TBMM'de yeni yasama yılı açılışı geniş güvenlik önlemleri altında yapılacak

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısının ardından TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısının ardından, TBMM'deki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Meclis yerleşkesine girişlerde kontroller artırıldı, araç girişlerine sınırlama getirildi.

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28. Dönem 2. Yasama Yılı'yla ilgili yapılacak programlarda ise değişikliğe gidilmedi.

Buna göre 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış programı kapsamında TBMM Atatürk Anıtı'ndaki tören saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Saat 14.00'te ise Meclis Genel Kurulunda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış toplantısı yapılacak.

Davetliler de açılış toplantısı için Genel Kurula alınacak.

Etiketler : tbmm yeni yasama yılı açılış
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