TBMM'de seçim sonrası gündem yeni anayasa olacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel seçimlere kadar yasama çalışmalarına ara verdi. 31 Mart sonrası gündem ise yeni ve sivil anayasa olacak. Çalışmalar hızlanacak, temaslar artacak...

Uzun yıllardır talep edilen yeni ve sivil anayasa, Meclis'te 28'inci dönemle beraber ana gündemlerden biri oldu. Somut adımlar atılmaya başlandı.

Yeni anayasa, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere yaptığı nezaket ziyaretlerinde de gündeme geldi.

Kurtulmuş, ilk olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü. Ardından CHP, İYİ Parti, Gelecek ve Saadet Partilerini ziyaret etti.

YOL HARİTASI İSTİŞARE EDİLDİ



Toplantılarda anayasa çalışmalarında usul ve esasların belirlenmesi konusu ele alındı. Yeni ve sivil anayasa için takip edilecek yol haritası istişare edildi.

Seçim sonrasında Kurtulmuş'un yeni anayasa konulu temaslara başlaması bekleniyor.

Meclis'te grubu olan tüm partilerden temsilcilerin yer aldığı bir çalışma grubunun kurulması gündemde. Yeni ve sivil anayasa için Meclis'te geniş mutabakat sağlanması amaçlanıyor.

MUHALEFETİN ÖNERİLERİ ALINACAK



Muhalefetin önerileri alınırken, anayasa değişikliği hazırlıkları da göz önünde bulundurulacak.

Çift yönlü ilerleyecek çalışmalara; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin katılımı da sağlanacak.