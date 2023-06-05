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05 Haziran 2023 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 17:30:00

TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri bugün tamamlandı

Kaynak: AA

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28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından başlayan kayıt işlemleri, bugün sona erdi.

TBMM'de milletvekili kayıt işlemleri tamamlandı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından başlayan kayıt işlemleri, bugün sona erdi. Meclis'te yer alan 600 milletvekili de kaydını yaptırdı.

Etiketler : tbmm milletvekili kayıt işlemleri
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