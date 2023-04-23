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23 Nisan 2023 Pazar 19:39:00 - Güncelleme:23 Nisan 2023 Pazar 19:39:00

TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Meclisin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, Meclisin açılışının 103. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurulda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından sataşmadan söz aldı.

Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun, günün mehabetine uygun, birlik ve beraberliğe dönük mesaj içeren bir konuşma yapmadığını, ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir dil kullandığını söyledi.

Meclisin, her görüşün ifade edildiği ve millet iradesinin tecelli ettiği yer olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "TBMM'de hiçbir zaman tek adam rejiminin gölgesi olmadı ve olmayacak. Tek adam rejimi ancak sizin CHP'de uygulayageldiğiniz ve bunu Türkiye Cumhuriyeti yönetimine yansıtmak istediğiniz bir özleminiz ve hayaliniz olabilir. Bu da hiçbir zaman mümkün olmayacak. 14 Mayıs'ta milletimiz bu anlayışı sandığa gömecek. Bu konuda hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, "depremzedelere bedava konut" sözünü hatırlatan Akbaşoğlu, "Sizler önce bedava traktörleri vermekle işe başlarsanız o zaman doğru bir iş yapmış olursunuz. Belediyelerin kapısının önüne koyduğunuz işçi kardeşlerimizi namus sözünüzü tutarak geri işe aldığınızda ancak sözünüzün güvenilirliği söz konusu olabilir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ve CHP'nin, bu konuda güven sorunu olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Milletin istiklaline yine millet karar verecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın ortaya koyduğu tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştiren, ete kemiğe büründüren liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Akbaşoğlu, Altay'a, "Önce 2019'da Manisa'da verdiğiniz sözleri tutun. 'İSKİ Gate', İSKİ skandalıyla yaptığınız binanıza bakın. 'Çiftçiye bedava elektrik' nerede? Çiftçiye 'bedava elektrik' niye vermiyorsunuz? Bu millet, terörle, terör örgütü PKK'yla ittifak edenlere 'bay bay' diyecek." karşılığını verdi.

ÖZEL OTURUMDAN NOTLAR

Genel Kuruldaki özel birleşimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, YSK Başkanı Muharrem Akkaya, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, Ankara Valisi Vasip Şahin ile yabancı misyon şefleri, eski milletvekilleri ve bürokratlar da izledi.

Etiketler : meclis akbaşoğlu altay
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