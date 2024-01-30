TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı
Kaynak: AA
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, son dönemde Bayburt'a yapılan yatırımlar; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir'in sorunları; DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp "Bitlis'teki seçmen usulsüzlükleri" hakkında gündem dışı konuştu.
Öte yandan DEM Parti Grubu sıralarında "Can Atalay'a özgürlük" yazılı dövizler bulunduğu görüldü.
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