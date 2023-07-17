TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay Azerbaycan'da

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Oktay ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin son derece yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Oktay, iki ülke arasındaki ilişkilerin "tek millet, iki devlet" ilkesi temelinde geliştiğini söyledi. Oktay, Şuşa Beyannamesi ile resmi olarak ittifak düzeyine çıkarılan Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bu belgenin amaç ve hedefleri doğrultusunda daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı. Azerbaycan'ın meydana gelen depremde Türkiye'nin yanında olmasının önemine dikkat çeken Oktay, bu destekten dolayı Aliyev'e teşekkürlerini iletti. Ekonomik ve ticari ilişkilerin genişlemesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Oktay, iki ülkenin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde işbirliğini genişletme çabalarını büyük takdirle karşıladığının altını çizdi. Oktay, aynı zamanda Türkiye'nin Ermenistan'da Nemesis teröristleri için anıt dikilmesinden ciddi kaygı duyduklarını belirtti.

Türkiye'deki seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaretin önemine değinen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, bu ziyarette ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kapsamlı görüşmeler yapıldığını vurguladı. Azerbaycan ile Türkiye arasında askeri ve askeri-teknik alanda işbirliğinin geliştiğine dikkat çeken Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de bulunduğu sırada Hava Kuvvetleri'nin yeni Merkez Komutanlığı'nın açılışına katılmasının iki ülke arasında askeri alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bir başka örneği olduğunu söyledi. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Şuşa Beyannamesi temelinde ve ittifak ilkesi temelinde geliştiğine işaret eden Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirliğinin parlamento düzeyinde de daha fazla gelişmesinin, parlamentoların dış ilişkiler komitelerinin faaliyetlerinin daha da genişletilmesinin önemine değindi. Aliyev, Nemesis anıtının Ermenistan'a dikilmesinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha kaydetti.

Orta Koridor ve enerji alanlarında işbirliği konusunda da görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, son dönemde Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması sonucunda ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da genişlemesi ve ticaret hacminin 6 milyar dolara ulaşmasının olumlu gelişmeler olduğu vurgulandı. Görüşmede karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakü temasları çerçevesinde yarın Haydar Aliyev'in mezarını, Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edecek olan Oktay, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı Samet Seyidov ile bir araya gelecek.