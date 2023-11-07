TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, depremzede çocuklar için mesai yapacak

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, depremzede çocuklar için mesai yapacak

TBMM İnsan Haklarını inceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, gündemine depremzede çocukların sorunlarını aldı. Komisyonun yarınki toplantısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, depremden etkilenen illerdeki çocuklara yönelik çalışmalar hakkında sunum yapacak.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, komisyonun, yeni dönemde ilk olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan çocukların durumunu ele alma kararı aldığını söyledi.

Bu kapsamda yarın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin komisyona gelerek bilgi vereceğini kaydeden Katırcıoğlu, bir sonraki hafta da komisyonda sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceklerini söyledi. Katırcıoğlu, ardından depremden etkilenen illere inceleme ziyaretleri yapacaklarını bildirdi.

Katırcıoğlu, "Refakatsiz kalan, annesini kaybeden, eğitimine devam eden ya da edemeyen okul öncesi ve sonrası çocukların eğitim hakkını kullanıp kullanamadıklarına bakacağız. Yaşadıkları travmanın yönetiminde neredeler, ne gibi sorunlar yaşıyorlar, bütün bunlara bakıp raporlaştırarak sürece katkı sunmaya çalışacağız. Çözüm yollarını önererek raporumuzu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna sunacağız ve burada birlikte tartışacağız." dedi.

"SINIR ÜLKELERLE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"



İlk etapta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Osmaniye'de, daha sonra depremin yaşandığı tüm illerde incelemede bulunmayı hedeflediklerini kaydeden Katırcıoğlu, gittikleri illerde valiliklerden yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alacaklarını, ardından konteyner kentlerde aileler ve çocuklarla bir araya geleceklerini anlattı.

Katırcıoğlu, deprem bölgesindeki çocukların durumuna ilişkin incelemeyi tamamlayıp raporu üst komisyona sunduktan sonra gündemlerindeki dijital mecralarda çocukları bekleyen tehlikeler, Gazze'deki çocukların durumu ve terör örgütü PKK'nın mağdur ettiği çocuklara ilişkin çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Gazze'ye bir ziyaret planladığını anımsatan Katırcıoğlu, "Devletler arası görüşmeler devam ediyor. Mısır üzerinden gidilecek. En kısa sürede İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ve Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak orada olacağız. Sınır ülkelerle diplomatik görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.