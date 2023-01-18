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18 Ocak 2023 Çarşamba 17:04:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 17:04:00

TBMM Başkanı Şentop'tan helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya taziye mesajı

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle Ukrayna'ya başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'da meydana gelen helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullandı.

Ukrayna halkının acısını yürekten paylaştığını belirten Şentop, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

Etiketler : mustafa şentop ukrayna helikopter kazası taziye mesajı
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