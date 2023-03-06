TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden, Duhan Suresi'ndeki, "O gecede her hikmetli iş, belirlenip bir hükme bağlanır" ayetiyle paylaştığı mesajında, "Milletçe içinden geçtiğimiz bu zor günlerde kalplerimizin inşirahına, birlik ve beraberliğimizin artmasına vesile olması duasıyla Berat Gecemiz mübarek olsun." ifadesini kullandı.
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