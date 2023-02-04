VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Togg, 'Konsept Akıllı Cihazı' Sabiha Gökçen'de vitrine çıkardı
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ulaşıma kapandı
Başkan Erdoğan'dan "Aydın" paylaşımı
Reis sınıfı denizaltılar için son 'Section 50' teslimatı yapıldı
Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da esir 63 Rus askeri serbest bırakıldı
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik inceleme başlattı
THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 238 seferini iptal etti
Milli atlet Anthony Smith'ten Türkiye rekoru
Doğal gaz dağıtım merkezi çalışmalarında son noktaya gelindi
TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü
5 milyon öğrenciye 'ücretsiz yemek' verilecek
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Yapılandırma paketiyle ilgili merak edilenler
Hatayspor yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek
Bakan Özer, 17 ülkeden mevkidaşını Uluslararası Erken Çocukluk Eğitim Zirvesi'ne davet etti
Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir meselesi 76 yıldır çözülemiyor
Yargıtay, kazadan 2 saat sonra 0,48 promil alkollü çıkan sürücüye beraati bozdu
Sanayi sektörü yıla ihracat rekoruyla başladı
Kripto para borsası "Bitrota" soruşturmasında 10 zanlıya 10 bin 640 yıla kadar hapis istemi
04 Şubat 2023 Cumartesi 12:05:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 12:05:00

TBMM Başkanı Şentop, Somali Federal Meclisi Başkanı Nur ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Somali'de seçimlerin yenilenerek hükümetin kurulmasını tebrik eden Mustafa Şentop, yeniden Meclis Başkanı seçilen Nur'u kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Somali Federal Meclis Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur ile telefonda görüştü.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Somali'deki gelişmeler ele alındı.

Meclis Başkanı Şentop, Somali'nin Türkiye nezdinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, Somali'de seçimlerin yenilenerek hükümetin kurulmasını ve Şeyh Adan Mohamed Nur'un yeniden Meclis Başkanı seçilmesini tebrik etti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ilişkileri güçlendirdiğini belirten Şentop, devam eden Ukrayna-Rusya savaşının etkilerine değinerek Türkiye'nin barış için oynadığı role dikkati çekti.

Somali Federal Meclis Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur da Türkiye'ye her alanda Somali'ye verdiği destek için teşekkür etti. Ayrıca Nur, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki barış yanlısı tavrını sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Etiketler : mustafa şentop somali şeyh adan mohamed nur tebrik
10 milyon liralık mağduriyet

10 milyon liralık mağduriyet
On şarkılık albüm

On şarkılık albüm
Ferdi şarkısını yorumladı

Ferdi şarkısını yorumladı
İpek yazdı Goncagül okudu

İpek yazdı Goncagül okudu
Tiyatroyu üzen haber

Tiyatroyu üzen haber
Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor

Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarıyor
Dizinin adı değişti

Dizinin adı değişti
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Aşk ilanı gibi cevap

Aşk ilanı gibi cevap

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX