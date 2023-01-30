TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'da camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Peşaver'de bir camiyi hedef alan terör saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını teessürle öğrendiğini belirtti.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; dost ve kardeş Pakistan hükümetine ve halkına başsağlığı dileyen Şentop, "Terör dünyanın dört bir yanında masum insanların canlarını, yuvaları, mabetleri, yeryüzünde huzur ve barışı hedef almaya devam ediyor. 'Tek bir insanın güvenliği tüm dünyanın güvenliği' hakikatiyle, teröre karşı tarafsız, samimi, kararlı ve ortak mücadele çağrımızı tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Peşaver'de bir camiyi hedef alan terör saldırısında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını teessürle öğrendim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 30, 2023
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan Hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum.
- EYT teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda perşembe günü görüşülecek
- Bakan Kurum: Türkiye artık boyun eğen bir ülke değil
- 2 PKK'lı terörist teslim oldu
- "Türk coğrafyası, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak öngörüsünü haklı çıkaracak bir dönemden geçiyor"
- MSB: PKK'lı 2 terörist, Habur'da teslim oldu
- TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı