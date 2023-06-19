TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a tebrik ziyaretleri sürüyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, 28. Dönem Meclis Başkanlığına seçilmesinin ardından tebrik ziyaretleri sürüyor.

Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ı ayrı ayrı kabul etti.

Kurtulmuş, daha sonra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Ensar Vakfı Genel Başkanı Şener Ağaç, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Kemal Özden, TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Eğitime Destek Platformu Başkanı Zeynel Önal ve Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.