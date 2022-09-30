TBMM yarın açılıyor! Şentop'tan önemli açıklamalar

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle;

27. Dönem 6'ncı yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Meclisimiz 1 Ekim 2021 tarihinde başladığı 5'inci yasama yılını sonlandırmış ve tarihinde ilk defa 6'ncı yasama yılına başlamış olacak.

Verilen soru önergelerinin tümümün tatmin edici şekilde cevaplandırılması hepimizin arzusudur fakat ideal sayıya ulaşamadığımızı görüyoruz. İdeal olan sonuca yaklaştırmak hedefimizdir.

Soru önergesine cevap verilmediği eleştirisine katılmıyorum.

27. Dönem 6'ncı yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor. Meclisimiz 1 Ekim 2021 tarihinde başladığı 5'inci yasama yılını sonlandırmış ve tarihinde ilk defa 6'ncı yasama yılına başlamış olacak. Yazılı soru önergesi sayısı 73 bin 500'ü geçmiştir. Soru önergesi cevap verilmediği eleştirisine katılmıyorum.

Yapılan yorumlara itirazım yok. Buradan sonuç olarak Meclis'in denetim fonksiyonuna dair bir sonuç çıkarmak sayısal verilere aykırı. Tezkerelerin toplam sayısı bin 600'ü geçti.

27.Dönem 5'inci yasama yılı da dahil Meclis Başkanlığına toplam bin 600'ü aşkın dokunulmazlık dosyası gelmiştir. Geçtiğimiz yasama yılında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmış. Tahmin ediyorum Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının 6'ncı yasama yılının başında Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanacaktır.