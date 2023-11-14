14 Kasım 2023 Salı 18:04:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 18:04:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Viktor Matis'i kabul etti
Kaynak: AA
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.
Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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