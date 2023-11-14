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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Viktor Matis'i kabul etti
14 Kasım 2023 Salı 18:04:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 18:04:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Viktor Matis'i kabul etti

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i kabul etti.

Meclis'teki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Etiketler : TBMM Başkanı Kurtulmuş Macaristan Ankara Büyükelçisi
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