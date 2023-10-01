TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz ve devletimiz hain güçlere fırsat vermeyecek
Kaynak: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" açıklamasını yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara'da bombalı saldırı girişimi
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen terör saldırısında yaralanan polislere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:
"Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun."
- TBMM'nin açılışında net mesaj: Türkiye terörün gündemine teslim olmayacak
- Yeni Yasama Yılı başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
- TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi
- Küçükçekmece'de çarpışan 2 metrobüste hasar oluştu
- Ankara'da bombalı saldırı girişimi... Bakan Yerlikaya: Kahraman polisimi kutluyorum
- "Terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır"