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Ankara'da bombalı saldırı girişimi... Bakan Yerlikaya: Kahraman polisimi kutluyorum
01 Ekim 2023 Pazar 11:47:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 11:47:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz ve devletimiz hain güçlere fırsat vermeyecek

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ankara'daki bombalı saldırı girişimiyle ilgili, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin, "Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen terör saldırısında yaralanan polislere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun."

Etiketler : numan kurtulmuş ankara bombalı saldırı
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