Tartışmanın nedeni istek bile değilmiş!

Ankara'da eğlence mekanında şarkıcı Onur Şener'in 'istek şarkı' nedeniyle öldürüldüğü iddiasının detayları belli oldu. Tutuklanan şüpheli İlker Karaaslan'ın, Şener'in şarkı söylediği sırada eşlik etmeye çalıştığı, bu sırada sanatçı Onur Şener'in "siz söyleyin" demesi üzerine tartışmanın başladığı ortaya çıktı.

"SİZ SÖYLEYİN" DEMESİ ÜZERİNE...

İstek şarkı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavganın, karaoke sırasında şüpheli İlker Karaaslan'ın, karaoke yapan Onur Şener'in yanına giderek şarkıyı mırıldandığı, bu sırada Şener'in 'siz söyleyin' demesi üzerine Karaaslan'ın 'sesim kötü' cevabını vermesi üzerine tartışmanın başladığı ortaya çıktı.

SAHNEYE YANINA GİTMİŞ

İlker Karaaslan emniyette verdiği ifadesinde, sahnede olan Onur Şener'in yanına giderek söylediği şarkıya eşlik ettiğini Şener'in 'siz söyleyin' demesi üzerine tartışma başladığını söyledi.

Karaaslan, "Karaoke şeklinde fonda müzik çalıyordu. Ben de şarkıya eşlik etmek için sahneye yaklaştım ve şarkıyı söylemeleri için teşvik etmek amacıyla sözlerini mırıldandım.

Semih de bu esnada yanımdaydı, tanımadığım kadınlardan biri mikrofonu uzattı 'Al o zaman şarkıyı sen söyle' dedi.

Ben de 'Sesim kötü, siz söyleyin eşlik ederim' dedim. Onur Şener de hakaret ederek 'Şarkıyı söylemiyorsan git' dedi" ifadelerini kullandı.

'KIZLARA SALDIRACAK SANDIM'

Karaaslan ne olduğunu anlamadığını, bu sırada Şener'in ayağa kalkarak küfür etmeye devam ettiğini söyleyerek, "Semih'e 'hadi gidelim buranın tadı kaçtı' dedim. Semih'le masamıza dönerken Onur peşimizden gelerek küfür ve hakarete devam etti.

Gözde ile Jale araya girdi. Onur kızlara hitaben 'ne işi var bu varoşların burada' dedi. Biz olay büyümesin diye bardaklarımızı alarak dışarı çıktık.

Yanımıza çalışan bir erkek geldi ona yapılanların terbiyesizlik olduğunu anlattım.

O da hak verdi ve mekan adına özür diledi. Arkadaşlarımla olduğumuz sırada Onur üzerimize doğru küfür ve hakaret ederek geldi.

Kızlara saldıracağını düşündüğüm için elimdeki bardağı Onur'a doğru savurdum. Bardağın çarpıp çarpmadığını hatırlamıyorum" diye konuştu.