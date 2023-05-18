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18 Mayıs 2023 Perşembe 07:23:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 07:23:00

Tarih Yazan Çocuklar

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Diyarbakır'da 100 Türk büyüğünün öğrencilere anlatıldığı 'Tarih Yazan Çocuklar' projesi başlatıldı. İlk olarak Ali Kuşçu İlkokulu'nda uygulanan etkinlikte Oğuz Kaan'dan başlayarak Aziz Sancar'a kadar bir çok ismin çocuklara rol model olması sağlanacak.

Diyarbakır'da 100 Türk büyüğünün öğrencilere anlatıldığı 'Tarih Yazan Çocuklar' projesi başlatıldı. İlk olarak Ali Kuşçu İlkokulu'nda uygulanan etkinlikte Oğuz Kaan'dan başlayarak Aziz Sancar'a kadar bir çok ismin çocuklara rol model olması sağlanacak.

HEPSİNİN HAYATLARI ANLATILACAK

Diyarbakır Valiliği koordinesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde "Tarih Yazan Çocuklar" projesiyle çocuklar Türk tarihindeki yaşamış örnek şahsiyetlerle buluştu. Merkez Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde hayata geçirilen ve 100 Türk büyüğünün öğrencilere anlatıldığı 'Tarih Yazan Çocuklar' projesi Ali Kuşçu İlkokulu'nda uygulanmaya başladı.

BİLGİ YARIŞMALARI DÜZENLENECEK

'Tarih Yazan Çocuklar' Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci, "Platformun amacı önemli şahsiyetlerin Oğuz Kaan'dan başlayarak Aziz Sancar'a kadar onlara rol model olmalarıdır. Bir diğer amacımız da geleceğimizi bu örnek insanlarla yeniden inşa etmek çerçevesinde çocuklarımızın kahramanlarını okumalarını, akıllı tahtalardan izlemelerini bunlarla alakalı resim, mektup, bilgi yarışmalarının yapılmasıdır" dedi.

Sınıf Öğretmeni Mehmet Ali Budunoğlu, "Bilim insanlarının yapmış olduğu çalışmaları çocuklarımıza uyarlamak, onların da bu bilince sahip olmalarını sağlamak bizim için mutluluk kaynağı" dedi.

Etiketler : 100 Türk büyüğü Mehmet Ali Budunoğlu Platformu Başkanı Ahmet Ortadeveci Tarih Yazan Çocuklar
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