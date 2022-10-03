03 Ekim 2022 Pazartesi 16:25:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 16:25:00
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti
Kaynak: AA
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Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 7 geminin hareket ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti." ifadelerine yer verildi.
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