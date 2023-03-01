‘T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı'nda geleceğimize umut olmaya devam ediyor

Gönüllüleriyle birlikte ilk günden itibaren deprem bölgesinde yardım çalışmalarını sürdüren T3 Vakfı, çadır kentlerde çocukların yüzünü güldürmeye, çocuklara hem moral hem de eğitim desteği vermeye devam ediyor. Depremden etkilenen küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla çadır ve konteyner kentlere "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuran T3 Vakfı, Deneyap atölyelerinde hali hazırda çocuklar için verilen teknoloji eğitimlerinin benzerini bu atölyelerde veriyor.

faaliyete geçen T3 Oyun ve Etkinlik Çadırında düzenlenen atölyelerde çocuklar kendi çadırlarında kullanmak üzere lambalar hazırlıyor, kurulan teleskopla güneş gözlemi yaparak, VR gözlük kullanarak, maskot ve astronotla tanışarak eğlenceli zaman geçiriyor. Gökyüzü gözlemine ise başta çocuklar olmak üzere her yaştan insan katılıyor.

Oyun ve etkinlik çadırlarında, alanında uzman kişiler tarafından afetten etkilenen çocuklar için hazırlanan programlar gönüllüler tarafından titizlikle yürütülüyor. Çocukların psikolojik ve sosyal olarak iyi hissetmelerinin ve gelişimlerinin desteklenmesi için oyun ve etkinliklerle gerçekleştirilen doğa, teknoloji, astronomi atölyelerinde ilgi çekici eğitimler veriliyor.

gibi eğlenceli aktiviteler denda gün boyu devam eden aktiviteler arasında yer alıyor.

Depremin yaralarını hep birlikte saracak birlikte iyileşeceğiz.

www.t3vakfi.org