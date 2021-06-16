Şuşa'da kardeşlik beyannamesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte 'Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.

Askeri, ticari ve kültürel konularda işbirliğini kapsayan beyannameyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

KARABAĞ'DA TOKİ ADIMI

"Bölge inşallah havalimanlarına kavuşacak. Havalimanlarına kavuştuktan sonra buralarda geliş-gidişler daha da artacak. İnanıyorum ki turizmde de ciddi bir sıçramayı yaşayacak. Karabağ tekrar eski ihtişamına kavuşacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. TOKİ ile atmayı planladığımız adımlar var."

KONSOLOSLUK AÇIYORUZ

"Ermenistan uzatılan iyi niyet elini tutmalı. Tarihi fırsatın gerçekçi olmayan heveslerle kaçırılmaması en büyük temennimiz. Nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçmesi şarttır. Şuşa'da bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz."

Başkan Erdoğan, ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fuzuli'de buluştu. İki lider kucaklaştıktan sonra tarihi Şuşa şehrine birlikte girdi.

TARİHİ KUCAKLAŞMA

Başkan Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilk gerçekleşmiş oldu.

FUZULİ'DE BULUŞMA

Sabah saatlerinde Şuşa'ya hareket eden Erdoğan, Fuzuli'deki mola noktasında aracından inerek kendisini bekleyen Aliyev ile kucaklaştı. Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önemi bulunuyor.

BEYANNAME İŞBİRLİĞİNİN TEMİNATI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev şu açıklamaları yaptı: "Azat edilmiş Şuşa'dayız, dünyanın gözü burada. Bu beyanname gelecek işbirliğimizin teminatıdır. Biz muharebede Türk halkının dayanışmasını gördük. Türkiye'nin verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağız. Tarihi abidelerimizi yakıp talan ettiler, tarihi şehir Şuşa'nın işgalinde buraya bir bina bile dikmediler."

Öte yandan Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunuldu.

İşgal sırasında Ermenistan Başbakanı Paşinyan böyle halay çekmişti.

PAŞİNYAN'IN HALAY ÇEKTİĞİ CIDIR OVASI'NDA ZAFER KUTLAMASI

Başkan Erdoğan ve Aliyev Şuşa ve çevresini birlikte gezdi. İki lider bölgedeki Cıdır Ovası'nda kutlama törenlerini izledi. Paşinyan, işgal altındaki Şuşa'da aynı noktada, işgal güçleriyle birlikte halay çekmiş; o görüntüler büyük tepki toplamıştı.

İki lider, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın bir dönem halay çektiği Şuşa'daki Cıdır Ovası'nda buluştu.

KARDEŞ ÜLKELER ARTIK MÜTTEFİK! DOĞU'DAN BATI'YA ORTAK KORİDOR AÇILACAK

Erdoğan beyannamesinin içeriğiyle ilgili şunları söyledi: "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. 11 A4 sayfası beyanname bugün hayatiyet kazanıyor. Zengezur koridoru projesinin hayata geçirilmesiyle Doğu'dan Batı'ya herkesin istifade edebileceği yeni bir ortak koridor açılacaktır. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizi daha da tahkim ediyoruz. Burada İHA'lar, SİHA'lar ciddi işler gördüler. Azerbaycan bu işlerde üretin merkezi olma imkanını yakalayacaktır."

HALUK BAYRAKTAR'A KARABAĞ NİŞANI

Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 'Karabağ Nişanı' verdi. Başkan Erdoğan, takdim töreninde bizzat bulundu. Karabağ Nişanı, Baykar tarafından üretilen SİHA'ların Karabağ zaferinde büyük rol oynamasına istinaden Bayraktar'a Aliyev tarafından takdim edildi.