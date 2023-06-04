Sürücünün kontrolünden çıkan araç lokantaya daldı
Kocaeli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil balık lokantasına daldı. Otomobilin süratli olmaması olası bir facianın önüne geçti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil balık lokantasına daldı. Otomobilin süratli olmaması olası bir facianın önüne geçti.
Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan balık lokantasında meydana geldi. 41 AIY 585 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak balık lokantasına daldı. Lokantada bulunan müşteriler korku dolu anlar yaşarken, girişte bulunan 1'i çocuk 2 kişi ise üzerlerine gelen otomobili fark ederek içeriye doğru kaçtı. Otomobilin hızlı olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine ihbar verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
- Macaristan'dan Bakan Fidan'a tebrik telefonu
- 2 PKK'lı terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
- Bakan Bolat ilk toplantısını yaptı
- MSB: PKK'ya ait 2 bin 160 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi
- Başkan Erdoğan'dan Hindistan'a başsağlığı mesajı
- Sürücünün kontrolünden çıkan araç lokantaya daldı