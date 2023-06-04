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04 Haziran 2023 Pazar 19:14:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 19:14:00

Sürücünün kontrolünden çıkan araç lokantaya daldı

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Kocaeli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil balık lokantasına daldı. Otomobilin süratli olmaması olası bir facianın önüne geçti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil balık lokantasına daldı. Otomobilin süratli olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan balık lokantasında meydana geldi. 41 AIY 585 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak balık lokantasına daldı. Lokantada bulunan müşteriler korku dolu anlar yaşarken, girişte bulunan 1'i çocuk 2 kişi ise üzerlerine gelen otomobili fark ederek içeriye doğru kaçtı. Otomobilin hızlı olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine ihbar verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Etiketler : kocaeli kaza otomobil
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