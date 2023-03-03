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03 Mart 2023 Cuma 07:51:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 07:51:00

'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı

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İYİ Parti, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarken Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan katıldığı canlı yayında, "Sürpriz var mı?" sorusuna net cevap verdi. Özcan, "Uzlaşı sağlandı. Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o." ifadesinde bulundu.

2023 seçimleri için 6'lı koalisyondaki adaylık mücadelesinde en güçlü isim olan Kemal Kılıçdaroğlu, 12. toplantıda masaya ismini getirdi. Kılıçdaroğlu'na diğer partilerin destek verdiği bilinirken, İYİ Parti ise daha karşıt bir pozisyonda bulunuyor. 6'lı koalisyon, yaptığı açıklamada 6 Mart'ta ortak adayı duyuracaklarını açıkladı.

Gelecek Partisi'nden ise toplantı sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan katıldığı canlı yayında, "Uzlaşılan isim Kılıçdaroğlu mu, Sürpriz var mı?" şeklindeki sorulara net yanıt verdi.

Serkan Özcan, "Bir isim öne çıktı. Bu konuda uzlaşı sağlandı. Geçiş süreci yol haritası sürecinde de uzlaşı sağlandı. Ortada bir metin var. 6'lı masanın, Millet ittifakı'nın kararı yetkili kurullarının bilgilendirilmesi üzerinedir." dedi.

Özcan adaylık için "Adı geçmeyen biri mi?" sorusuna ise "Hayır değil" yanıtını verdi. Özcan, "Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o" diyerek Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

Etiketler : 6'lı koalisyon ortak aday kim altılı masa cumhurbaşkanı adayı son dakika Kılıçdaroğlu

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