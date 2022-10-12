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12 Ekim 2022 Çarşamba 17:36:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 17:36:00

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada , "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : suriye terörist saldırı milli savunma bakanlığı
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